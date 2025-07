Armi, Crosetto: "Ripresenteremo emendamento su altri provvedimenti più legati al tema Difesa"

“Esisteva un emendamento di trasparenza superiore a quello che c’era adesso, non è stato presentato perché abbiamo visto uscire una interpretazione dai giornali completamente diversa da quella del contenuto del provvedimento. Se non lo vogliono rimaniamo con le leggi che abbiamo adesso. Per me serviva perché dava una accelerazione al 5% degli acquisti, cioè quelli che avevano caratteristiche di necessità particolare. Lo introdurremo in un provvedimento più attinente al tema della Difesa così il ministro competente potrà spiegarne i contenuti anziché farlo fare al ministro delle Infrastrutture che magari non è a conoscenza dei temi per cui è importante farlo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione di un libro a Roma.