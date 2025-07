La fattoria sociale al Parco Archeologico da giovani con autismo o disabilità cognitiva

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, è stata al Parco Archeologico di Pompei per visitare Parvula Domus, la fattoria sociale gestita dalla cooperativa Il Tulipano che si trova nell’anello extra moenia del Parco. “Per le persone con disabilità questo è un progetto molto interessante, riguarda la cultura, l’arte, il turismo – ha affermato il ministro Locatelli – Da questa esperienza vogliamo creare una rete, perché insieme si possono offrire più opportunità. Questi ragazzi sono preparatissimi, possono anche fare da guida all’interno dei musei, siti archeologici. Bisogna offrire opportunità, com’è stato fatto a Pompei, a Lodi e in altre realtà”. Gianni Minucci, presidente della Cooperativa Il Tulipano, ha dichiarato “Siamo onorati di avere la visita del ministro che è venuta a conoscere la realtà di Parvula Domus, fattoria sociale e culturale al Parco Archeologico di Pompei, gestita da giovani con autismo e/o disabilità cognitiva.

Qui realizziamo attività di agricoltura sociale e percorsi esperienziali all’interno delle Domus. Questa è un’opportunità per il progetto di vita di questi ragazzi, per l’autonomia lavorativa per ciascun ragazzo che partecipa al progetto”. All’evento hanno partecipato i ragazzi della Fondazione Stefano e Angela Danelli, di Lodi,guidati dal direttore Francesco Chiodaroli che ha affermato “Pensare di attraversare l’Italia per incontrare un ministro e, soprattutto, amici con lo stesso funzionamento è una cosa bellissima, che diventa una modalità di vedere la realtà che può essere particolarmente adatta a percorsi di cultura, storia e di arte. Molti ragazzi hanno interessi specifici e li ho visti comunicare con piacere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata