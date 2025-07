L'assessore ai trasporti, Brandoni: "Rinnoviamo un impegno concreto"

È stato firmato il nuovo protocollo d’intesa tra Regione Marche, associazioni dei consumatori e aziende del trasporto pubblico locale, sia ferroviario che automobilistico, valido per il triennio 2025 – 2027. L’accordo coinvolge, oltre alla Regione, le principali aziende di trasporto marchigiane (Trenitalia, Adriabus, Atma, Contram Mobilità, Trasfer e Start Plus) e le associazioni dei consumatori riconosciute sul territorio (Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon). Il nuovo Protocollo rappresenta la continuità di un percorso virtuoso già avviato nel triennio precedente e conferma la volontà della Regione di favorire una mobilità sostenibile, partecipata e centrata sulla persona. Come spiega l’assessore della Regione Marche ai trasporti, Goffredo Brandoni, “con la firma di oggi rinnoviamo un impegno concreto per rendere il trasporto pubblico più trasparente, accessibile e orientato alle esigenze reali dei cittadini. Il dialogo costante con le associazioni dei consumatori e la collaborazione con i gestori dei servizi sono la strada giusta per garantire qualità ed efficienza, promuovendo la cultura del trasporto pubblico che nelle Marche è ancora poco utilizzato e dei diritti degli utenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata