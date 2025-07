Le parole del presidente del Senato dopo la condanna di Paolo Bellini

“Un commento sulla sentenza della Cassazione sulla strage di Bologna? Sì l’ho vista” risponde così e preferisce non commentare il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla domanda dei cronisti sulla conferma all’ergastolo da parte della Suprema Corte per l’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Lo ha detto a margine dell’evento “Storia e memoria della destra italiana: l’eredità di Giuseppe Parlato” nella sede della Fondazione Alleanza Nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata