Confermata anche la pena di quattro anni per Domenico Catracchia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, riconosciuto colpevole di concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che causò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200.

I giudici della sesta sezione penale hanno inoltre ribadito la condanna a sei anni per depistaggio all’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel. Confermata anche la pena di quattro anni per Domenico Catracchia, amministratore di immobili in via Gradoli a Roma, accusato di aver fornito false informazioni al pubblico ministero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata