Il leader del M5S: "Cifre assurde che ci impongono di tagliare la spesa sanitaria"

“Ci ritroveremo in autunno per una manifestazione a Roma con tante altre forze politiche per dire no a questa folle corsa al riarmo. Con chi vuole restituire dignità alla politica, al dialogo, alla diplomazia. E non spendere cifre assurde che ci impongono di tagliare la spesa sanitaria”.

Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla Camera, a margine della presentazione del libro della deputata Ilaria Fontana ‘Cicatrici di terra, semi di speranza’. “Se mi aspetto la partecipazione di Pd e delle altre forze di opposizione alla manifestazione? Certo, la apriremo a tutti, me la aspetto e mi fate piacere”, ha aggiunto Conte.

