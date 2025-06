Il presidente del Movimento 5 Stelle partecipa alla conferenza 'No rearm, no war' in concomitanza con il vertice Nato

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riunisce in conferenza all’Aja in Olanda, in concomitanza con il vertice Nato, gli esponenti di alcuni movimenti progressisti europei per la manifestazione ‘No rearm, no war‘ contro la decisione che verrà presa dai Paesi dell’Alleanza di aumentare il budget per le spese militari al 5% del Pil. “Qualche giorno fa ho lanciato un appello che abbiamo diffuso in tutta Europa e a livello internazionale per dire che c’è una soluzione alternativa all’unica soluzione che in questo momento ci stanno offrendo i nostri governanti, sia all’interno dell’Unione Europea col piano di riarmo da 800 miliardi di euro e sia all’interno della Nato con la proposta che oggi stanno discutendo di portare l’incremento delle spese militari sino addirittura al 5% del Pil di ciascuno Stato membro della Nato. Noi riteniamo che questa proposta nei fatti sia un suicidio politico, economico e sociale“, ha detto il leader pentastellato prima dell’evento. “Soprattutto perché non corrisponde alla priorità dei nostri cittadini e non corrisponde a un’esigenza di reale sicurezza. Dobbiamo restituire centralità alla politica, la politica con la sua diplomazia, la politica con le sue visioni, la politica con le sue soluzioni e con le sue strategie”, ha rimarcato Conte. “Ed è bello adesso iniziare questo confronto, hanno risposto una quindicina di leader di differenti partiti e movimenti politici”, ha riferito.

NO REARM – NO WAR | In diretta da L’Aia https://t.co/6ZpOt6WRFj — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 24, 2025

Conte: “Da Eurocamera sì a ricorso alla Corte Ue contro piano riarmo”

Conte ha anche annunciato che la Commissione per gli Affari giuridici del Parlamento europeo, nota come Commissione JURI, ha votato per intraprendere un’azione legale davanti alla Corte di Giustizia Ue contro l’uso dell’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) da parte della Commissione europea per approvare il piano di riarmo europeo ‘ReArmEu’ da 800 miliardi di euro proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen bypassando il voto dell’Eurocamera. “Sono orgoglioso di annunciare una prima vittoria di questo movimento perché poco fa la Commissione JURI del Parlamento Europeo ha approvato l’appello davanti alla Corte di Giustizia europea contro il piano di riarmo che, come sapete, ha una base illegale. L’abbiamo detto dall’inizio, abbiamo fatto approvare un nostro emendamento in Parlamento europeo perché non è possibile che addirittura di fronte a decisioni così strategiche non ci siano neppure i pronunciamenti dei parlamenti nazionali ed europeo. Questa è una prima vittoria del nostro movimento, ma una prima vittoria della democrazia”, ha affermato Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata