La premier: "Da suo sacrificio movimento di popolo che ha detto no a violenza"

La giornata di oggi permette di “scrivere insieme una pagina di storia del Parlamento”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla Camera alla cerimonia in memoria di Paolo Borsellino durante la quale è stata esposta una teca con la sua borsa. La premier ha ringraziato poi i familiari del giudice antimafia che “hanno permesso che uno degli oggetti più cari al signor procuratore Paolo Borsellino, la sua borsa da lavoro, fosse esposta nel cuore della nostra democrazia per diventare simbolo visibile e monito”. “Dopo il sacrificio di Paolo Borsellino è partito un movimento di popolo che per la prima volta ha detto visibilmente no alla violenza, al ricatto, all’omertà a cui la mafia avrebbe voluto condannare l’Italia” ha aggiunto la premier

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata