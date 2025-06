Assieme a lei i parlamentari europei Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd, Annalisa Corrado, Cecilia Strada e Brando Benifei

“È molto importante essere qui per difendere la democrazia e difendere la libertà. Qui il divieto del Pride è censura e discriminazione istituzionale. Non lo possiamo accettare e per questo abbiamo deciso di essere qui con i nostri corpi per dire che non si può vietare l’amore per legge e che non si possono vietare le differenze per legge. In Unione Europea, se tocchi i diritti di uno, stai toccando i diritti di tutte e tutti”. Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a Budapest per partecipare al Pride Budapest 2025 che da quest’anno è vietato dalla legge ungherese.

Assieme a lei i parlamentari europei Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd, Annalisa Corrado, Cecilia Strada e Brando Benifei. Nella delegazione anche Iratxe García Pérez, capogruppo dei socialisti e democratici di S&D al parlamento europeo. La delegazione si è unita a quella di Renew Europe con Carlo Calenda per avviarsi a Városháza Park per l’inizio del corteo.

