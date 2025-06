Il primo ministro ungherese pubblica una foto con i nipoti: "Orgoglioso di loro"

Oggi è il giorno dell’atteso Pride Budapest 2025, vietato dalle autorità ungheresi ma con i partecipanti decisi a scendere comunque in piazza. La tensione è alta: una decina di membri del collettivo di estrema destra ungherese ’64 Counties Youth Movement’ ha provato a occupare Vsroshsza Park dove tra poche ore inizierà il Budapest Pride.

Obiettivo dei manifestanti quello di impedire fisicamente la partenza del corteo per i diritti della comunità Lgbt che da quest’anno è vietato dalla legge ungherese. Dopo una lunga trattativa con la polizia magiara i manifestanti sono stati allontanati. IN AGGIORNAMENTO

Sindaco Budapest arrivato al corteo, ovazione dalla folla

Il sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, è arrivato a Varoshaza Park a Budapest dove è in programma la partenza del Pride. Il primo cittadino della capitale ungherese, che patrocina l’evento nonostante il divieto del governo guidato da Viktor Orban, è stato accolto con un’ovazione dalla folla.

Militanti ultradestra bloccano il ponte di Budapest

I militanti del partito di destra ungherese Mi Hazßnk (La Nostra Patria) hanno bloccato il ponte Szabadsßg a Budapest. Lo riporta Daily News Hungary spiegando che ciò potrebbe portare gli organizzatori del Pride a modificare il percorso del corteo per le strade della città.

Schlein e Calenda arrivati in piazza per corteo Budapest

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein con i parlamentari europei Alessandro Zan, Annalisa Corrado, Cecilia Strada e Brando Benifei sono arrivati a Vßroshßza Park dove tra poco partirà il corteo del Budapest Pride, da quest’anno vietato dal governo ungherese. Nella delegazione anche Iratxe García Pérez, capogruppo dei socialisti e democratici di S&D al parlamento europeo. La delegazione si è unita a quella di Renew Europe con Carlo Calenda per avviarsi in piazza per l’inizio del corteo.

Orban pubblica foto con i nipoti: “Orgoglioso di loro”

Nella giornata del Pride a Budapest, da lui fortemente osteggiato, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha pubblicato una foto su Facebook che lo ritrae insieme a tre nipoti. “Sono orgoglioso di loro”, ha scritto.

La politica italiana si divide sul Budapest Pride 2025

La politica italiana è divisa sulla situazione ungherese, in particolare dopo la decisione di Orban di vietare il Pride. Molti politici del centrosinistra sono andati personalmente a Budapest per partecipare alla manifestazione. “Oggi al ‘Budapest Pride’ per stare a fianco della comunità Lgbtqia+ ungherese ma anche perché è inaccettabile che in un Paese membro dell’Unione europea venga vietato un Pride. Se non c’è più libertà di manifestare non c’è più democrazia“, scrive su X il parlamentare europeo Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd.

Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, è nella capitale ungherese: “L’Europa si fonda sullo Stato di diritto, la tutela del diritto di manifestare pacificamente e di amare chi si vuole indipendentemente dal sesso. Oggi sono a Budapest per testimoniare che i liberali non accettano in silenzio la deriva proputiniana e autoritaria di Orban. #Pride”, scrive Calenda su X.

Marco Cappato, fondatore del movimento europeo Eumans, chiede di “sospendere l’Ungheria dal Consiglio Ue”. “Il Primo ministro Orban ha invitato tutti a rispettare le leggi, intimando il rispetto del divieto a non manifestare in occasione del Pride. Saremo oggi a Budapest con una delegazione di Eumans, a manifestare violando il divieto posto da Orbàn in quanto del tutto illegale. È infatti il premier ungherese a non rispettare le leggi, essendo la libertà di associazione e manifestazione un diritto fondamentale riconosciuto nella carta dei diritti dell’Unione”, sottolinea Cappato. “Proprio per discutere le iniziative civiche da intraprendere per fare rispettare la democrazia e lo Stato di diritto in Ungheria e in tutta Europa, stamani abbiamo tenuto una assemblea civica aperta cui hanno partecipato attivisti, parlamentari, giuristi e cittadini da tutta Europa. Tra le proposte all’ordine del giorno c’è la sospensione dell’Ungheria dal diritto di voto in seno al Consiglio europeo e la creazione dello statuto delle ‘associazioni europee’, in modo da scavalcare gli ostacoli e il boicottaggio che le organizzazioni della società civile subiscono in Ungheria e in altri Paesi europei”, aggiunge Cappato.

Sul fronte opposto la Lega: “La sinistra e gli amici di Salis in gita in Ungheria. Buon viaggio!”, scrive su Facebook il partito di Matteo Salvini, pubblicando un’immagine dei leader di Pd e Az, Elly Schlein e Carlo Calenda, che oggi parteciperanno alla marcia del Pride a Budapest.

Paola Turci: “Seguo con apprensione, da Budapest segnale fortissimo”

“Io sto seguendo con non poca apprensione il Pride, ho anche degli amici che sono andati e con tutte le restrizioni che ci sono ci si può aspettare di tutto. Credo che proprio il coraggio delle persone che sono andate oggi a Budapest sia davvero meritevole e da sottolineare perché questo è il Pride più significativo da diversi anni a questa parte”. Così a LaPresse la cantante Paola Turci, da sempre impegnata sul fronte dei diritti Lgbtq+, commentando le notizie che arrivano dalla Capitale ungherese in cui si sta svolgendo il Pride 2025. “C’è l’affermazione dei diritti sacrosanti – prosegue l’artista – non è più una festa adesso. Adesso questo è proprio un segnale fortissimo da chi è andato, speriamo che cambi qualcosa. E comunque se succederà qualcosa di preoccupante ci sarà una risonanza internazionale che non potrà essere ignorata”.

