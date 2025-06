Le parole della presidente del Consiglio a margine della riunione all'Aja

“Non è che noi facciamo queste scelte per soddisfare o compiacere a qualcuno. Le le facciamo per l’esatto contrario. Le facciamo perché servono a noi, le facciamo perché servono alla nostra autonomia, le facciamo perché servono alla nostra sovranità, le facciamo perché servono alla nostra capacità di mantenere questa nazione una nazione forte”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Nato dell’Aja, rispondendo a una domanda sul target del 5% in spese per la difesa. Sul target al 5% nella maggioranza “mi pare che siamo tutti d’accordo, perché io vengo qui con una risoluzione votata da tutta la maggioranza. E’ una decisione che noi abbiamo preso con cognizione di causa, facendo le nostre valutazioni con il ministro dell’Economia. Io sono convinta che sia sostenibile”.

