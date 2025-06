Rutte: "A vertice Aja salto quantico in difesa collettiva"

Al vertice Nato all’Aja è stata adottata la dichiarazione finale: “Uniti di fronte alle profonde minacce e sfide per la sicurezza, in particolare alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e alla persistente minaccia del terrorismo, gli Alleati si impegnano a investire il 5% del PIL all’anno in requisiti fondamentali per la difesa, nonché in spese relative alla difesa e alla sicurezza, entro il 2035, al fine di garantire i nostri obblighi individuali e collettivi, in conformità con l’articolo 3 del Trattato di Washington”. È questo il passaggio chiave del testo adottato.

“Investimenti per garantire capacità deterrenza e difesa”

“I nostri investimenti garantiranno la disponibilità di forze, capacità, risorse, infrastrutture, prontezza operativa e resilienza necessarie per la deterrenza e la difesa, in linea con i nostri tre compiti fondamentali: deterrenza e difesa, prevenzione e gestione delle crisi e sicurezza cooperativa”, si legge nel testo. “Gli Alleati concordano che questo impegno del 5% comprenderà due categorie essenziali di investimenti per la difesa. Gli Alleati stanzieranno almeno il 3,5% del PIL all’anno, sulla base della definizione concordata di spesa per la difesa della NATO, entro il 2035, ai requisiti fondamentali per la difesa e al raggiungimento degli Obiettivi di Capacità della NATO. Gli Alleati concordano di presentare piani annuali che indichino un percorso credibile e progressivo per raggiungere questo obiettivo”, hanno concordato i leader Nato.

“Gli Alleati contribuiranno fino all’1,5% del PIL annuo, tra l’altro, a proteggere le nostre infrastrutture critiche, difendere le nostre reti, garantire la nostra preparazione e resilienza civile, stimolare l’innovazione e rafforzare la nostra base industriale di difesa. La traiettoria e l’equilibrio della spesa nell’ambito di questo piano saranno rivisti nel 2029, alla luce del contesto strategico e degli Obiettivi di Capacità aggiornati”, si legge ancora nel testo.

“I leader della Nato hanno concordato il piano di investimenti per la difesa dell’Aja, che alimenterà un salto quantico nella nostra difesa collettiva. Hanno concordato di potenziare le nostre industrie della difesa, il che non solo aumenterà la nostra sicurezza, ma creerà anche posti di lavoro”: è il commento del segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa al termine del vertice dell’Aja.

“Trump ha ribadito impegno Usa in Alleanza”

“Trump è stato chiaro: l’America è impegnata nella Nato. Lo ha ribadito oggi in termini inequivocabili. Allo stesso tempo, ha chiarito che l’America si aspetta che gli alleati europei in Canada contribuiscano maggiormente, ed è esattamente ciò che li vedremo fare. Gli alleati europei in Canada faranno il lavoro più pesante, uniformando le loro spese e assumendosi maggiori responsabilità per la nostra sicurezza comune. Naturalmente, il lavoro non si ferma qui. Questo è il primo giorno”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa al termine del vertice dell’Aja.

Impegno sovrano alleati per sostegno duraturo a Ucraina

“Gli Alleati ribadiscono il loro impegno sovrano duraturo a fornire supporto all’Ucraina, la cui sicurezza contribuisce alla nostra, e, a tal fine, includeranno i contributi diretti alla difesa dell’Ucraina e alla sua industria della difesa nel calcolo della spesa per la difesa degli Alleati”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale adottata dai leader al summit della Nato all’Aja. Il riferimento all’Ucraina è stato notevolmente ridimensionato rispetto alle dichiarazioni degli ultimi vertici. Non c’è l’impegno della Nato al sostegno di lungo termine, ma solo l’impegno sovrano degli alleati, non c’è più il riferimento al futuro percorso di adesione dell’Ucraina nella Nato.

Ribadito impegno su Articolo 5, chi attacca uno attacca tutti

“Noi, capi di Stato e di governo dell’Alleanza Atlantica, ci siamo riuniti all’Aia per riaffermare il nostro impegno nei confronti della Nato, l’Alleanza più forte della storia, e del legame transatlantico. Riaffermiamo il nostro ferreo impegno per la difesa collettiva, come sancito dall’Articolo 5 del Trattato di Washington: un attacco a uno è un attacco a tutti. Restiamo uniti e risoluti nella nostra determinazione a proteggere il nostro miliardo di cittadini, difendere l’Alleanza e salvaguardare la nostra libertà e democrazia”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale adottata dai leader al summit della Nato all’Aja.

“Russia minaccia a lungo termine per sicurezza”

“Uniti di fronte alle profonde minacce e sfide per la sicurezza, in particolare alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e alla persistente minaccia del terrorismo, gli Alleati si impegnano a investire il 5% del PIL all’anno in requisiti fondamentali per la difesa, nonché in spese relative alla difesa e alla sicurezza, entro il 2035, al fine di garantire i nostri obblighi individuali e collettivi, in conformità con l’articolo 3 del Trattato di Washington”. Si legge ancora nella dichiarazione. Non c’è più la dicitura della dichiarazione del vertice dello scorso anno a Washington, ovvero che “la Russia rimane la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati”.

Nato: vertice 2026 in Turchia, poi in Albania

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per la generosa ospitalità che ci ha riservato il Regno dei Paesi Bassi. Attendiamo con ansia il nostro prossimo meeting in Turchia nel 2026, seguito poi da un incontro in Albania”, si legge nella dichiarazione finale adottata dai leader al summit della Nato all’Aja.

