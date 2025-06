Così il vicepremier e leader della Lega a margine di una iniziativa del partito a Roma

Quello sul terzo mandato “era un vertice giornalistico, non c’è mai stato il vertice. Quando Forza Italia chiede in cambio la cittadinanza facile, lo Ius scholae, di cosa stiamo parlando? C’è appena stato un referendum in cui milioni di italiani anche di sinistra hanno detto: ‘No, la legge sulla cittadinanza non si tocca’. Anzi, per me bisognerebbe essere ancora più severi, quindi togliere la cittadinanza o il permesso di soggiorno a chi delinque in Italia, quindi sicuramente non accelerare. Se Forza Italia dice: ‘In cambio del terzo mandato, voglio questo o voglio quello’, non siamo al mercato”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Roma. “Il terzo mandato dà la possibilità a un cittadino di scegliere un bravo sindaco e un bravo governatore. Secondo me, è un peccato che Forza Italia non ci stia, però non posso obbligare qualcuno a fare qualcosa controvoglia. Sicuramente non cambio la legge sulla cittadinanza, che è qualcosa che gli italiani non vogliono“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata