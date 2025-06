Tra gli altri Fontana, Gasparri, Casini e Lupi

Migliaia di governanti provenienti da tutto il mondo hanno compiuto il pellegrinaggio per il giubileo e hanno attraversato la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Tra i numerosi sindaci e politici presenti anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, il senatore Pier Ferdinando Casini e l’on. Maurizio Lupi. Il passaggio è avvenuto al termine dell’udienza avuta con Papa Leone XIV.

“La legge naturale, universalmente valida al di là e al di sopra di altre convinzioni di carattere più opinabile, costituisce la bussola con cui orientarsi nel legiferare e nell’agire, in particolare su delicate questioni etiche che oggi si pongono in maniera molto più cogente che in passato, toccando la sfera dell’intimità personale”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza i Governanti giunti in Vaticano per il Giubileo.

