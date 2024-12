Fedeli da tutto il mondo hanno iniziato ad affluire in Piazza San Pietro e a mettersi in fila, sfidando le temperature rigide, per attraversare la Porta Santa e ricevere così l’indulgenza della Chiesa Cattolica per i loro peccati. Con la suggestiva cerimonia di apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha dato il via all’Anno Santo 2025, una celebrazione della Chiesa Cattolica che si prevede attirerà circa 32 milioni di pellegrini a Roma. Secondo l’insegnamento della Chiesa, i cattolici che confessano i propri peccati vengono perdonati e quindi liberati dalla punizione eterna o spirituale della dannazione. L’indulgenza è concepita per rimuovere la punizione “temporale” del peccato che potrebbe rimanere — la conseguenza dell’errore che potrebbe disturbare le relazioni del peccatore con gli altri.

