Così il ministro della Cultura rispondendo alle domande dei cronisti

(LaPresse) “Non esiste nessun attacco politico, ma una valutazione tecnica che riguarda il Teatro La Pergola. Io ho molto rispetto delle valutazioni tecniche”. Così il ministro Alessandro Giuli, rispondendo alle domande dei cronisti sul possibile declassamento del Teatro di Firenze da teatro nazionale a margine di una conferenza stampa al ministero della Cultura. “Perfino tra i dimissionari di quella commissione – continua Giuli – c’è chi ha riconosciuto che i requisiti del teatro in questo momento sono estremamente critici per mantenere una caratura nazionale”. Secondo il ministro “le valutazioni tecniche vanno rispettate”, “misurando passo passo ciò che riguarda un teatro che comunque è importante per la città di Firenze e non è mai caduto dal cuore del ministero della Cultura”. “Se vedrò la sindaca di Firenze nelle prossime ore? Domani sarò a Firenze, è altamente probabile”, conclude Giuli.

