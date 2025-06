La premier sui social: "Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, siate fieri di voi stessi"

“In bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno per affrontare la maturità. Forza ragazzi! #Maturità2025”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un breve video registrato a Kananaskis, in Canada, dove si è tenuto il G7.

“Lo so, oggi è il giorno, l’esame di maturità, avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti, perché dietro di voi ci sono anni di studio, impegno, fatica e anche tanti sogni”, spiega la premier nel messaggio rivolto agli studenti. “Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi. Vi mando un grande in bocca al lupo, forza ragazzi, siete il nostro orgoglio”. Meloni, concluso il summit canadese, nella notte è ripartita dall’aeroporto di Calgary per far rientro a Roma.

