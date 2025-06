Cinquecentomila studenti in tutto il Paese alle prese con il tema di italiano

Al via l’inizio dell’esame di maturità 2025: oltre mezzo milione di studenti è chiamato all’esame di Stato, che inizia con la prova d’italiano, il tema, comune a tutti gli indirizzi delle scuole superiori.

Maturità 2025, le tracce della prima prova: Pasolini, ‘Il Gattopardo’, Borsellino, l’indignazione sui social, gli anni ’30, ‘Rispetto’ parola dell’anno

La chiave per accedere al plico telematico con le tracce della prima prova è stata fornita alle scuole dal ministero dell’Istruzione nella mattinata di mercoledì. Alle 8:30 ha preso il via l’esame.

Ecco le tracce, secondo quanto apprende LaPresse.

Tipologia A (analisi del testo)

Pier Paolo Pasolini, Appendice I a «Dal diario» (1943-1944) . Da Tutte le poesie, tomo I, a cura di Walter Siti, Mondadori, 2009. Poesia giovanile di Pier Paolo Pasolini, intima e riflessiva. L’autore osserva il paesaggio notturno come specchio del proprio mutamento interiore. La natura (in particolare la luna e il canto dei grilli) diventa simbolo del tempo che passa e dell’inganno della memoria.

Tipologia B (testo argomentativo)

Piers Brendon , Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo . Descrizione delle prime misure del New Deal adottate da Roosevelt per salvare il sistema bancario americano dopo la crisi del ’29. Il testo evidenzia il ruolo della comunicazione pubblica e dell’azione politica per ricostruire fiducia nella popolazione. Focus sulla relazione tra leadership politica e fiducia popolare, anche alla luce dei mezzi di comunicazione di massa.

Tipologia C (tema di attualità)

Paolo Borsellino, I giovani, la mia speranza . Intervista/testimonianza pubblicata in Epoca, 14 ottobre 1992. Il magistrato racconta la trasformazione della coscienza civica tra la sua generazione e quella dei giovani. Esprime fiducia nel futuro grazie all’impegno e alla consapevolezza crescente dei ragazzi contro la mafia. Focus su educazione alla legalità, ruolo delle nuove generazioni nella lotta alla criminalità organizzata.

Bray (Treccani): “Rispetto come necessità di coesione sociale”

“Il rispetto deve aiutarci e farci riflettere sulla necessità di coesione sociale, con l’utilizzo di un linguaggio non offensivo”, ha commentato, a LaPresse, Massimo Bray, direttore generale della Treccani. La scelta da parte dell’enciclopedia di ‘Rispetto’ come parola dell’anno 2024 è stata oggetto di una traccia proposta ai maturandi. “Il rispetto – prosegue Bray – è tra i concetti fondanti delle relazioni sociali e interpersonali, la base di una convivenza armoniosa e reciproca”. Ed è una parola che “invita tutti a usare un linguaggio non offensivo in ambito politico, familiare, lavorativo, amicale“.

Maturità 2025, 500mila studenti coinvolti

Quest’anno saranno 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove (511.349 candidati interni e 13.066 esterni), mentre le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 268.577;

Istituti Tecnici: 169.682;

Istituti Professionali: 86.156.

Meloni agli studenti: “Forza ragazzi, date il massimo”

“In bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno per affrontare la Maturità. Forza ragazzi! #Maturità2025”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un breve video registrato a Kananaskis, in Canada, dove si è tenuto il G7. “Lo so, oggi è il giorno, l’esame di Maturità, avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti, perché dietro di voi ci sono anni di studio, impegno, fatica e anche tanti sogni – spiega la premier nel messaggio rivolto agli studenti – Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi. Vi mando un grande in bocca al lupo, forza ragazzi, siete il nostro orgoglio”.

Valditara agli studenti: “Siate fedeli a voi stessi”

“Il consiglio migliore che posso darvi è ‘siate fedeli a voi stessi‘. Come ho letto in questi giorni, in una frase molto bella che mi è piaciuta, mettete in gioco quello che voi siete. E voi siete tanto, e voi valete tanto”, questo il messaggio del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, agli studenti. Il ministro ha espresso il suo “auspicio profondo che gli esami di questi giorni rappresentino il compimento, proprio il compimento dei vostri “talenti””, ha spiegato. “Vi faccio l’unico augurio all’altezza di ognuno di voi. In questi giorni trovate voi stessi. In questi giorni trovate il futuro. Buon esame a tutte e a tutti”, ha concluso.

