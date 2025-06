La senatrice a vita: "Sono sempre stata una donna di pace"

“Sono una donna di pace e lo sono stata sempre, tutta la vita. Purtroppo conosco l’odio e quindi per me è molto importante oggi questa giornata, dato che non facciamo altro che parlare di come si combatte l’odio. E solo con la pace si combatte l’odio”. Lo ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre a margine dell’evento al Senato di iniziativa Pd per la Giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d’odio.

