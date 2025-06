Il vicepremier e segretario di Forza Italia: "Il Carroccio presenti l'emendamento che vuole, non lo votiamo"

Il terzo mandato agita la maggioranza di governo. “La Lega può presentare l’emendamento che vuole, noi non lo votiamo”, risponde il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Camera, a chi chiede un commento sulla possibilità che il Carroccio presenti un emendamento in Senato al ddl sull’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali per superare il limite dei due mandati per i presidenti di Regione.

Terzo mandato, Attilio Fontana: “Su ‘incrostazioni potere’ parole Tajani fuori luogo”

A proposito del dibattito sul terzo mandato, Tajani ha parlato del rischio di “incrostazioni di potere” e ha citato Hitler e Mussolini? “Mi sembra un’affermazione fuori luogo e priva di ogni fondamento. Quello che posso dire è che sulle incrostazioni di potere, se qualcuno ha questa predisposizione che ritengo estremamente negativa, la può far valere a prescindere dai due o tre mandati. Su questo non ci sono dubbi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i cronisti a Milano. “Io credo che fare il presidente di una regione voglia dire fare attività amministrativa, svolgere attività legislativa di fronte agli occhi dei propri cittadini. È chiaro che uno che fa lo fa sotto gli occhi di tutti. Se ci fossero delle prave volontà, verrebbero a galla e non ci sarebbe sicuramente la possibilità di tenerle nascoste”, ha aggiunto.

Terzo mandato, termine emendamenti slitta al 24 giugno

Slitta, intanto, alla prossima settimana il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl 1452 sull’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, inizialmente previsto per oggi in Commissione Affari costituzionali, al Senato. Dalla Lega potrebbe arrivare un emendamento sul terzo mandato nonostante il tema abbia creato frizioni nel centrodestra. Secondo quanto si apprende, anche in attesa di una possibile riunione dei leader del centrodestra in settimana, il termine è stato posticipato alle 14 del 24 giugno.

