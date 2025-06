Il leader della Lega: "Da anni riteniamo che siano i cittadini a dover scegliere "

“Noi è da anni che riteniamo che siano i cittadini a dover scegliere per il sindaco il governatore per un secondo, terzo, quarto, o sedicesimo mandato. Se uno trova un bravo sindaco è giusto che possa rivotarlo, spero che arrivino tutti sulle nostre posizioni. Bisogna fare in fretta perché se le elezioni sono in autunno”. Così il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di una nuova sede del partito a Milano.

