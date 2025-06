Il leader di Azione al convegno dei Giovani di Confindustria

“Tutti i governi hanno cercato di salvaguardare il risparmio italiano, che serve per sostenere il debito pubblico italiano, che è fondamentale rimanga sotto controllo dell’Italia. Lo si può far bene o lo si può fare male, in questo caso mi sembra l’abbiano fatto piuttosto male”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i cronisti a margine del convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo. “Mai nella mia vita sono entrato in una inchiesta della magistratura, tanto meno quando ha a che fare con operazioni di mercato”, ha aggiunto Calenda che su Mps chiarisce: “Mai nella mia vita sono entrato in un’inchiesta della magistratura né l’ho usata per fini politici”.

