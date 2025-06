La premier in videocollegamento: "Scommettere su filiere innovative"

L’Italia “è una grande nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica, produttiva e industriale. l’Italia ha accumulato ritardi e difficoltà che certamente deve recuperare. Sono molte le cose che vanno sistemate e corrette, però io sono convinta che dobbiamo tornare a pensare in grande e che è possibile disegnare una politica industriale che abbia una visione di medio e lungo periodo. Una strategia che non guardi solo all’oggi, ma sappia anticipare i tempi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in videomessaggio inviato al convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo. “Serve una strategia industriale di medio e lungo periodo, puntare sugli asset strategici e sulla solidità del made in Italy e scommettere sulle filiere innovative”.

