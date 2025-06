Al via la visita di due giorni del presidente della Repubblica

Al via la visita di due giorni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Lussemburgo. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dal Granduca del Lussemburgo Enrico e dalla Granduchessa Maria Teresa in picchetto d’onore davanti al Palazzo Granducale di Lussemburgo, dove sono stati suonati i rispettivi inni. Presenti alla cerimonia le più alte cariche locali, tra cui il premier Luc Frieden, e una rappresentanza della comunità italiana locale. In serata, Mattarella parteciperà alla cena di gala offerta in suo onore dal Granduca e dalla Granduchessa, alla presenza del Granduca ereditario Guglielmo e della Granduchessa ereditaria Stéphanie, durante la quale il presidente pronuncerà un discorso.

