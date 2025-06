Il chiarimento dopo la bagarre in Consiglio regionale

“Questa mattina durante i lavori del Consiglio regionale sono stato pesantemente offeso e attaccato da un consigliere del Partito democratico e addirittura ha usato frasi molto pesanti al microfono. Ho risposto in maniera troppo colorita, fuori microfono, riferendomi direttamente a lui. Mi rendo conto però, riascoltando il tutto, che quelle frasi potrebbero aver suscitato qualche perplessità da parte di chi le ascolta. Non sono frasi che solitamente uso, è stata solo una reazione ad una provocazione per la quale, sinceramente, chiedo scusa se qualcuno si è sentito tirare in causa in qualche modo. Non fanno di certo parte del mio pensiero”. A dirlo nel pomeriggio, dopo la bagarre scoppiata questa mattina in Consiglio con il consigliere Romano Carancini (Pd), l’assessore al lavoro della Regione Marche, Stefano Aguzzi (FI).

