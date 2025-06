Duro botta e risposta poco prima dell'inizio della seduta

Momenti accesi e concitati a pochi minuti dall’inizio della seduta odierna del Consiglio regionale delle Marche: il battibecco tra il consigliere Romano Carancini (Pd) e l’assessore Stefano Aguzzi (FI) ha portato alla sospensione della seduta e toni oltre l’istituzionale. Carancini, mentre rispondeva all’assessore Brandoni, si è interrotto alla battuta di Aguzzi che ha detto entrando in Aula: “Chi è che fa arrabbiare Carancini”. Il Consiglere dem, quindi ha risposto: “Le battute di Aguzzi se le può mettere in un posto dove lui ritiene. Non ti puoi permettere. Mettiti seduto. Scorretto, sei una persona scorretta – ha aggiunto -. Non hai neanche il coraggio di dire che non hai parlato. Vergognati Aguzzi. Prima vieni eletto e poi parli”. Nel frattempo Latini, presidente del Consiglio, ha detto che avrebbe sospeso la seduta. Quindi Aguzzi, facendo riferimento al referendum, ha detto: “Tu sei all’opposizione perché sei eletto, pensa te. Se voi state dalla parte di chi fa quelle robe lì, che lo prende in quel posto non è che lo domandano a me”. Aguzzi, alcuni minuti dopo la seduta ha poi detto: “Lo scorretto è stato lui (Carancini), se ho detto qualcosa chiedo scusa. Io ho solo risposto a un’offesa”.

