Il segretario della Cgil: "Di fronte a una crisi democratica senza precedenti"

Maurizio Landini ha commentato il risultato dei cinque referendum con il quorum che non è stato raggiunto. “Partiamo da un punto: quando i partiti hanno invitato tutti a votare la maggioranza non c’è andata – ha spiegato il leader della Cgil – Non giriamoci intorno, siamo di fronte a una crisi democratica senza precedenti. Il rilancio di una vera democrazia parte dal risolvere i problemi delle persone e noi pensiamo che le milioni di persone che ci hanno dato il loro consenso debbano essere ascoltate e il problema adesso è come si risponde a queste 15 milioni di persone.

