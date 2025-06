Il giovane israeliano aveva rifiutato di arruolarsi nell'IDF

Iddo Elam, il giovane israeliano che ha rifiutato di arruolarsi nell’IDF, partecipa alla manifestazione per Gaza a Roma promossa dai partiti di centrosinistra e sostenuta da movimenti, associazioni e singoli cittadini. “Sono qui perché condivido la posizione dei partiti di opposizione che protestano oggi. Penso che gli italiani stiano mostrando che il mondo si sta svegliando. Penso che sempre più persone nel mondo e in Europa dovrebbero continuare a protestare contro questa guerra”, ha detto. “L’unico modo per andare avanti è la pace con i palestinesi”, ha sottolineato.

