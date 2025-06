Il presidente del M5S a margine degli interventi sul palco

Anche il leader 5 Stelle a Roma. “Questa è una piazza che tre forze politiche hanno sollecitato muovendo da una mozione unitaria presentata in Parlamento. Ma è la piazza dell’umanità di tutti gli italiani che avvertono il senso di umanità e non accettano che sia calpestato il diritto internazionale umanitario e non accettano che la convenienza politica possa spingersi, come sta facendo il governo italiano, sino a offrire copertura politica e addirittura militare alla condotta criminale di un governo di Netanyahu che considerano amico”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine degli interventi sul palco a piazza San Giovanni alla manifestazione contro “il massacro a Gaza”.

“Sono cittadini che dicono stop al genocidio e soprattutto è una piazza che condanna l’ipocrisia di un governo che balbetta adesso che sta cambiando un po’ il clima internazionale e sta in pratica dicendo che adesso questi morti stanno diventando inaccettabili. Allora ho detto: perché trentamila, quarantamila vittime palestinesi a Gaza, cinquantamila erano accettabili? Capite l’ipocrisia e il balbettio di un governo complice? E questi cittadini dicono, noi non siamo complici”, ha aggiunto.

