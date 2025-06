Mattarella ha incontrato anche il segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin

Papa Leone XIV ha incontrato venerdì mattina il presidente italiano Sergio Mattarella in Vaticano. Mattarella e il Papa si sono incontrati per circa un’ora nella biblioteca del Palazzo Apostolico. Il presidente italiano era accompagnato dalla figlia Laura, dai figli, dai nipoti e dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Mattarella ha incontrato anche il segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. VATICAN MEDIA – NO ARCHIVIO

