Il commento del governatore per i 30 anni dell’Ente bilaterale artigianato Marche (Ebam) a palazzo Montani Antaldi a Pesaro

“Un evento importante che celebra un anniversario, 30 anni, di testimonianza e impegno intorno all’artigianato attorno all’artigianato e alla difesa delle attività produttive”. A dirlo a LaPresse, in occasione dell’evento per i 30 anni dell’Ente bilaterale artigianato Marche (Ebam) a palazzo Montani Antaldi a Pesaro, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

“Così come alle eccellenze della nostra regione, che sono fondamentali per determinare un’occupazione ma anche per identificare sempre di più la nostra produttività. Così come la nostra capacità di internazionalizzazione intorno al grandissimo lavoro che fanno le nostre imprese. – aggiunge – Tantissime piccole e medie impreso che sono il cuore pulsante non solo della nostra storia e attualità ma anche del futuro. Siamo convinti che grazie ad esse potremmo sempre mantenere la capacità di conoscere nelle marche l’eccellenza e la bellezza”.

