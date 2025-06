La segretaria del Pd da Ancona: "Atteggiamento premier vergognoso"

“L’8 e il 9 giugno gli italiani hanno un’occasione straordinaria di andare a votare 5 sì al referendum per contrastare la precarietà, per difendere i lavoratori licenziati ingiustamente, per aumentare la sicurezza sul lavoro e per dimezzare gli anni di residenza necessari per chiedere la cittadinanza”. Così la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in piazza Pertini ad Ancona per la Festa dell’Unità delle Marche.

“Trovo davvero vergognoso che la presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l’astensione – ha aggiunto dalla città dorica dove è arrivata dopo le 19 -. Ha paura della partecipazione e dell’espressione libera del voto degli italiani su questioni dirimenti per la vita di tutti i giorni come quelle della precarietà, il lavoro e la cittadinanza. Se Giorgia Meloni è così contraria, perché non va a votare no? Perché vuole affossare questi referendum? Perché vuole che il voto di milioni di cittadini che si recheranno alle urne domenica e lunedì non conti? Questa è una cosa vergognosa”.

