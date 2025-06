Il vicepremier: "Non capisco perché tanta agitazione da parte della sinistra"

“I nuovi reati e aumenti di pena del Decreto Sicurezza? Il Dl Sicurezza è una priorità per i cittadini italiani. Questo non vuol dire essere garantisti o non garantisti. Se uno commette reati guardiamo a cosa pensano i cittadini” risponde così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento del Messaggero “L’Italia si trasforma, una sfida capitale” a Roma. “C’è un tema di sicurezza fisica delle persone e dobbiamo garantirla. Non vedo perché tanta agitazione. Se la sinistra non ha a cuore la sicurezza è un problema loro” aggiunge Tajani.

