Alcuni senatori si sono seduti a terra nell'emiciclo dando le spalle ai banchi del governo

Sit-in di protesta dell’opposizione al Senato alla ripresa dei lavori sul dl Sicurezza. Alcuni esponenti di M5S, Avs e Pd si sono seduti per terra nell’emiciclo dando le spalle ai banchi del governo e gridando “vergogna” per protestare contro le norme introdotte dal decreto, blindato con la fiducia. Il presidente di palazzo Madama, Ignazio la Russa non vuole sospendere la seduta e invita a lasciare intervenire Carlo Calenda di Azione. Alla fine viene chiesta la riunione della conferenza dei capigruppo e La Russa sospende i lavori.

