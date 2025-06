Firmato il Protocollo d'intesa per la realizzazione della nuova caserma

“Una giornata importante. Un anno fa venni a Pesaro registrando la richiesta, forte, del personale delle organizzazioni sindacali sulla inidoneità della sede, una ricerca che dura da molti anni. Proprio in quei giorni anche l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione dei terreni che non sono risultasti idonei. Grazie anche alla sensibilità della Regione Marche e del presidente che si sono messi a cercare tra le proprietà una disponibilità. Questa si è trovata a Case Bruciate che è risultata idonea”. A dirlo in Prefettura a Pesaro il sottosegretario al Ministero degli Interni, Emanuele Prisco, arrivato in città per la firma del Protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, sede del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, a Case Bruciate. L’obiettivo è dare il prima possibile una “sede idonea alle donne e agli uomini dei Vigili del fuoco e all’altezza del loro lavoro”. La nuova caserma sorgerà su un terreno di proprietà dell’Ast di Pesaro e Urbino, Azienda sanitaria territoriale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata