Il leader di +Europa: "Premier morettiana: mi si nota di più se non vado o se vado e non ritiro le schede?

“Troviamo inqualificabili le parole della Presidente del Consiglio, perché alla furbizia ha aggiunto un po’ di falsità. Non si può votare non prendendo neanche una scheda dei 5 referendum. Semplicemente si è qualificati al seggio come non votante”. Così Riccardo Magi a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria sulla cittadinanza a Roma. La presidente del Consiglio ha dichiarato che in occasione dei cinque referendum su cittadinanza e lavoro dell’8 e 9 giugno si presenterà al seggio ma non ritirerà le schede. “Abbiamo la Meloni in salsa morettiana: mi si nota di più se non vado o se vado e non ritiro le schede?”, scherza il leader di +Europa, continuando: “Non riesco a immaginare l’8-9 una Presidente del Consiglio che entra nella sua sezione e dice ‘grazie non ritiro le schede’ e se ne va”. E conclude: “Penso che gli italiani debbano reagire con un’ondata di partecipazione democratica”.

