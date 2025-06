Il deputato di Avs: "La premier dovrebbe essere garante della democrazia, meno male che c'è Mattarella"

“Vorrei ricordare a Giorgia Meloni che il 2 giugno 1946 ad esito di un referendum è nata la Repubblica italiana”. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, intervenendo a margine dell’evento di chiusura della campagna referendaria per la cittadinanza a Roma, in merito alle dichiarazioni della presidente del Consiglio, che ha detto che ai referendum su cittadinanza e lavoro dell’8 e 9 giugno andrà al seggio ma non ritirerà le schede. “Oggi Giorgia Meloni ha invitato alla diserzione democratica”, continua Bonelli, che considera il gesto “gravissimo rispetto a una presidente del Consiglio che dovrebbe essere anche lei garante della democrazia”. E conclude: “meno male che c’è Mattarella”.

