Così la premier arrivando ai Fori Imperiali

“È un 2 giugno che come sempre ci deve rendere molto orgogliosi di quello che siamo. Noi non celebriamo questa festa semplicemente come se fosse un fatto museale, noi celebriamo questa festa per ricordarci che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito”.Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando ai Fori Imperiali per la Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica. “Lo dico – aggiunge – anche in riferimento al fatto che considero francamente inaccettabile che dei professori che insegnano nelle scuole ci dicano che i bersaglieri sono divisivi. È grazie anche ai bersaglieri se noi abbiamo una nazione, è grazie alle forze armate, è grazie a tutti quelli che si sono sacrificati per costruirla, e forse questo dovremmo insegnare ai nostri giovani”.

