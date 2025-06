Il presidente del Senato ha parlato con i giornalisti all’arrivo ai Fori Imperiali

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato con i giornalisti all’arrivo ai Fori Imperiali in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. “L’importanza di questa festa la si capisce innanzitutto guardando quanta gente viene a onorare ogni anno il 2 giugno, spesso per la seconda, terza, quarta volta. Sono qui a testimoniare che è una data che unisce gli italiani, senza distinzione alcuna. È la vera festa della Repubblica”, ha dichiarato La Russa.

Rispondendo a una domanda sull’odio diffuso sui social, ha aggiunto: “I festeggiamenti del 2 giugno sono l’antidoto. L’amore per la Repubblica, la patria, per l’unità. Questa è una festa che unisce senza discriminazioni. La mia festa preferita”, ha concluso, definendola “l’antidoto vero all’odio”.

