Il sorvolo su piazza Venezia dove erano presenti le più alte cariche di Stato

Per il 2 giugno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 79esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e Banda.

Mattarella ha quindi deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Piazza Venezia dove erano presenti assieme a Mattarella i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata