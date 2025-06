Lo ha detto a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica il presidente della Regione Marche

“Una ricorrenza non solo istituzionale ma che tocca la memoria, il contemporaneo e il futuro. E’ bello vedere tanti premiati che con la loro vita hanno testimoniato l’importanza che nella Repubblica è fondamentale il contributo di tutti”. Lo ha detto a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica, oggi al Passetto di Ancona, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “Un valore sempre attuale in questa epoca complessa, mi permetto dire inaspettate – ha aggiunto il governatore -. Nessuno di noi, qualche anno fa, avrebbe immaginato scenari di guerra e scenari di crisi così profonda che rimettono in discussione principi che per noi erano acquisiti, come la globalizzazione. Credo che nella Costituzione, nella nostra memoria ci sono tutti gli antidoti per tenere la barra dritta, per l’ispirazione alla pace e per i valori di convivenza civile che dobbiamo sempre mantenere forti e ricordare quotidianamente nei confronti dei giovani – ha concluso Acquaroli -. Come nella nostra quotidianità e nella nostra vita”.

