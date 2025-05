Il segretario generale del sindacato dei metalmeccanici: "Siamo qui per difendere il diritto costituzionale di manifestare"

“La Fiom-Cgil oggi è in piazza a Roma per difendere il diritto alla democrazia contro il “decreto paura” del governo, con delegazioni provenienti da tutta Italia”. Lo ha dichiarato Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, alla manifestazione a Roma contro il decreto sicurezza. “Le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno di sicurezza, di non morire nei luoghi di lavoro, hanno bisogno di rinnovare i contratti nazionali, di avere salari dignitosi”, ha proseguito De Palma. “Il decreto sicurezza di questo governo è un provvedimento repressivo, che limita la libertà di poter manifestare e scioperare a tutela dei propri diritti. Noi siamo in piazza oggi per difendere il diritto democratico e costituzionale di manifestare“, ha concluso De Palma.

