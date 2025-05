In piazza le opposizioni e molte sigle del mondo studentesco, associativo e della tutela dei diritti civili

La rete ‘A pieno regime – No Dl Sicurezza’ lancia una grande manifestazione di piazza a Roma contro il cosiddetto Decreto Sicurezza. In corteo da Piazza Vittorio Emanuele II fino a Piazzale Ostiense per tutto il pomeriggio ci sono Avs con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Fiom Cgil, Anpi, Non una di meno, Million marijuana march, Osa, Cambiare Rotta, Rete no bavaglio e molte altre sigle del mondo studentesco, associativo e della tutela dei diritti civili.

Pd e M5S presenti non con i rispettivi leader ma solo con delegazioni di parlamentari. “Una manifestazione unitaria, tranquilla e con il sorriso sulle labbra. Ma con una rabbia degna, legata a quello che abbiamo visto nell’aula parlamentare” dice Luca Blasi della rete ‘A pieno regime’. “Un governo che pone la fiducia per aumentare anni di carcere e dare zero risposte sociali. Tutto il governo sa bene che visto il crollo della produzione industriale, ci saranno presto rivendicazioni sociali e le vuole reprimere solamente con il carcere per tutte e tutti”, aggiunge. “Bisogna dire con grande chiarezza che sul tema dei diritti non si devono fare passi indietro”, dichiara il leader di Europa Verde Angelo Bonelli. “Qui si vuole imprigionare la crisi sociale e quindi chi protesta perché ha perso il posto di lavoro, perché vuole una qualità della vita migliore o perché vuole difendere l’ambiente. Il grande Marco Pannella ha fatto molte battaglie per difendere questi diritti. Noi vogliamo imprigionare la crisi sociale? Questo è quello che vuole fare il governo con una svolta autoritaria senza precedenti”.

