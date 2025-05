Il presidente del Senato dichiara che si tingerà la barba

Il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde ai giornalisti che gli chiedono a cosa sia disposto per far vincere la Coppa dei Campioni all’Inter. “Cosa sono disposto a fare per far vincere la finale di Champions all’Inter? Ho già detto di tutto, tifare Milano la prima partita, poi a un Giorno da Pecora mi hanno detto che devo fare la barba tricolore, e va bene: bevo poco, non fumo e non intendo fare altri sacrifici. Cantare Bella Ciao? No, ma perché” dice ancora La Russa.

