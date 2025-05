Tutte le news, il programma e l'orario della partita di Monaco di Baviera

La finale di Champions League Inter-Psg in programma sabato 31 maggio alle ore 21 sarà trasmessa in tv anche in chiaro. L’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita l’ultimo atto della massima rassegna continentale. Da una parte il Paris Saint-Germain, che punta al suo primo titolo nella competizione, allenata da Luis Enrique e che schiera tra i pali Gigio Donnarumma; dall’altra l’Inter, che vanta 3 titoli nella massima competizione europea, l’ultima vinta nel 2010 nell’anno del triplete con José Mourinho in panchina.

Simone Inzaghi e tutti i nerazzurri sognano un trionfo che cancellerebbe alla grande l’incubo ‘zero titoli’, dopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia nel derby contro il Milan e la possibile vittoria dello scudetto sfumata all’ultima giornata, quando il Napoli ha battuto il Cagliari dando inizio alla festa in città.

Inter-Psg: chi è Kovacs arbitro della finale

La finale Champions sarà arbitrata dal romeno István Kovacs. Assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (Romania), quarto uomo Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo), al Var Dennis Johan Higler (Paesi Bassi).

Il 40enne Kovacs, arbitro internazionale dal 2010, dirigerà la sua terza finale di una competizione Uefa per club dopo aver arbitrato la finale di Europa League del 2024 a Dublino tra Atalanta e Bayer Leverkusen e la finale di Conference League 2022 tra Roma e Feyenoord a Tirana (Albania). In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Paris.

Come arrivano Inter e Psg alla finale, statistiche

L’Inter arriva alla finale Champions dopo avere eliminato il Barcellona in uno storico doppio confronto deciso dalla spettacolare vittoria a San Siro. Il Psg ha staccato il pass per la finale battendo in semifinale l’Arsenal (1-0 all’andata e 2-1 al ritorno).

Questa sarà la prima sfida assoluta in Champions tra Paris e Inter e appena la seconda finale tra squadre francesi e italiane dopo quella del 1992/93 vinta dal Marsiglia per 1-0 contro il Milan. Anche quella partita si giocò a Monaco, ma all’Olympiastadion.

Il Paris cerca di fare meglio rispetto al 2020, quando ha perso in finale contro il Bayern Monaco a Lisbona. L’Inter, tre volte campione, ha alzato la coppa per l’ultima volta nel 2010 e ha già disputato un finale con Simone Inzaghi in panchina, perdendo contro il Manchester City nel 2023.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano all’appuntamento senza assenze significative. Inzaghi potrà contare su Pavard e Lautaro, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Queste le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Dove vedere Inter-Psg anche in chiaro

Sarà possibile vedere la partita in tv in diretta e in chiaro su TV8. Studio prepartita già dalle ore 19.30, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis, con il commento irriverente di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione di Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo. Ricco post-partita con premiazione, interviste, commenti e approfondimenti.

La finale di Champions Inter-Psg sarà trasmessa in diretta anche da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

