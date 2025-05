La protesta dei giovani in molte scuole italiane contro il provvedimento del governo

Anche al liceo Virgilio di Roma, come in altre scuole nel resto d’Italia, alcuni studenti appartenenti all’organizzazione giovanile Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) si sono incatenati al portone dell’istituto per l’abolizione del decreto Minniti e contro il nuovo dl Sicurezza. “Un decreto che criminalizza ogni forma di dissenso – gridano dai megafoni – impedendone in larga parte l’espressione. Per questo il 31 maggio saremo alle 13:30 a piazzale Aldo Moro contro questo decreto e il 21 giugno scenderemo in piazza alla grande manifestazione nazionale che partirà alle 14 a piazza Vittorio contro il riarmo europeo e la difesa comune, per un futuro di pace per noi studenti”. Tutto si sta svolgendo senza incidenti.

