L'annuncio di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli

“Lanciamo un appello agli italiani e alle italiane per scendere in piazza il 7 giugno, diamo appuntamento alle ore 14 per poi giungere a piazza San Giovanni”. Così davanti Montecitorio i leader di Pd, M5s e AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, sulla manifestazione per Gaza che si terrà a Roma sabato 7 giugno.

“Invitiamo il 7 giugno tutti i cittadini, tutte le persone che ritengono che a Gaza si stia calpestando non solo il diritto internazionale e umanitario, ma anche i più elementari principi di umanità”, ha spiegato Conte. “Invitiamo tutti coloro che ritengono che questo sistematico sterminio debba terminare, tutti coloro che si distanziano da questa complicità che di fatto sta offrendo il nostro governo alla condotta criminale di Netanyahu a venire con noi in corteo e poi in piazza”.

Anche Schlein ha poi esortato “tutte e tutti a partecipare insieme a noi a questa grande manifestazione per fermare il massacro di palestinesi in corso a Gaza, per fermare i crimini di guerra del governo di estrema destra di Netanyahu. Il 7 giugno alle 14 ci sarà l’appuntamento e poi partirà un corteo che raggiungerà Piazza San Giovanni. Invitiamo tutti e tutte a partecipare per dire basta alla complicità che vediamo, per dire basta anche ai silenzi di questo governo che sta tradendo la tradizione diplomatica e di pace di questo nostro Paese. La storia giudicherà dove siamo stati davanti a questo sterminio costante, davanti all’uso della fame come arma di guerra, davanti a quello che stiamo vedendo con più di 15mila bambini e bambini palestinesi che sono stati uccisi”.

“Il nostro è un appello, basta complicità“, ha proseguito Fratoianni. “Tutti a Roma in piazza per Gaza il 7 giugno, su una piattaforma chiara, quella inscritta nella nostra mozione parlamentare, quella che unitariamente abbiamo presentato al Parlamento, e dunque di fronte a tutti gli italiani e a tutte le italiane. Lavoriamo ed auspichiamo larghe convergenze verso una manifestazione che ha l’obiettivo di dire basta, basta al massacro, all’orrore, all’ecatombe umanitaria, al naufragio del diritto internazionale, ai crimini di guerra di cui il governo di Benjamin Netanyahu si sta macchiando”.

“Le immagini che arrivano da Gaza sono immagini di sterminio“, ha concluso Bonelli. “Di fronte a questo sterminio le nostre coscienze non possono stare in silenzio e siamo certi di interpretare il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani che vogliono subito che ci sia il cessate il fuoco e che vogliono giustizia. Noi vogliamo schierare l’Italia dalla parte giusta della storia”.

