Nato, Rutte: "Bene l'annuncio su truppe Usa in Polonia, ora esamineremo i dettagli"

“Accolgo con favore l’annuncio” del presidente Usa Donald Trump di inviare 5mila soldati in Polonia. Lo dice il segretario generale della Nato Mark Rutte arrivando alla ministeriale Esteri in Svezia. “I nostri comandanti militari – aggiunge – stanno esaminando tutti i dettagli”. Rutte ricorda che “la traiettoria che stiamo seguendo” è quella di “un’Europa e una Nato più forti, assicurandoci che nel tempo, passo dopo passo, saremo meno dipendenti da un unico alleato, come lo siamo stati per così tanto tempo, ovvero gli Stati Uniti, in modo che anche loro abbiano la possibilità di orientarsi maggiormente verso altre priorità che sono anche nel nostro interesse”.