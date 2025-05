L'appuntamento è fissato per sabato 7 giugno in Piazza San Giovanni

“Opposizione divisa sulla manifestazione per Gaza? Non è che restiamo divisi. Noi abbiamo avanzato una proposta, abbiamo una piattaforma che è il frutto di una mozione parlamentare che abbiamo costruito, è unitaria, l’abbiamo presentata in Parlamento, è il frutto di due missioni a Rafah, è il frutto di un percorso, tutto in positivo. La nostra è una proposta politica chiara e le manifestazioni si convocano così. Non è che si convocano e poi qualcuno dice ‘cambia la piattaforma’. Chi non vuole la piattaforma fa le sue valutazioni”. Così il leader di AVS, Nicola Fratoianni, parlando davanti a Montecitorio dopo aver annunciato assieme ai leader di Pd e M5s la location della manifestazione del 7 giugno per Gaza che si terrà a Roma, in Piazza San Giovanni. Un cambio della piattaforma alla base dell’appuntamento era stato chiesto da Iv, Azione e Più Europa. Piattaforma che, però, hanno ribadito all’unisono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e lo stesso Fratoianni, non sarà modificata: “Non cambia, assolutamente”. “La piattaforma” ha sottolineato la segretaria dem, “è quella della mozione unitaria, presentata in Parlamento e votata in Parlamento”. “Possiamo mai cambiare pensieri? Possiamo mai cambiare azioni concrete da perseguire? Scusate…”, ha chiosato il leader del M5s Giuseppe Conte. Nel corso di questo momento congiunto, Schlein ha aggiunto: “Il governo non ha espresso nemmeno la condanna dei crimini che il governo di estrema destra di Netanyahu sta portando avanti a Gaza. Non l’ha fatto nemmeno oggi il ministro Tagliani che non è riuscito nemmeno a nominare Netanyahu”.

