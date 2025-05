Il presidente del M5S: "Giorgetti dice che qualcuno lo ringrazierà? Non certo i cittadini"

“Se è vero che andando contro il Dl sicurezza difendiamo i criminali? Posso rispondere al ministro dell’insicurezza, al ministro Salvini, che rende le strade più insicure facendo un capolavoro: raccogliere tutti i finanziamenti che servono per la manutenzione delle strade provinciali e metterli sul progetto del Ponte sullo Stretto”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei cronisti sulle dichiarazioni di Matteo Salvini, a margine dell’evento di presentazione del libro ‘Contro le due destre. Per un governo del 99%’, edito da Futura Editrice. “Posso rispondere a un ministro che genera insicurezza? Posso rispondere a un governo che sulla sicurezza tiene centinaia di rappresentanti delle nostre forze armate in Albania a non far nulla?”, aggiunge il leader pentastellato facendo riferimento alla trasformazione in un CPR dei centri di accoglienza dei migranti. “Contestavano il ‘business dei migranti’, che costa 30-35€, mentre per portarli avanti e indietro tra Italia e Albania costa 140-150€, possiamo rispondere a questo governo che riesce a essere ridicolo per gli attacchi che ci fa”.

Conte poi commenta anche le parole del ministro dell’Economia sulle banche: “Giorgetti dice che qualcuno lo ringrazierà per come stanno trattando le banche? Non certo i cittadini, che sono alle prese con il caro bolletta e l’inflazione“. L’ex premier, ricordando come negli ultimi due anni sono diminuite le possibilità di accesso al credito per famiglie e imprese, denuncia: “Assistiamo a un risiko bancario in cui a suon di profitti cercano di mangiarsi l’un con l’altro”. “La verità – conclude Conte – è che questo governo non è riuscito a ricavare neanche un euro dagli extraprofitti delle banche e invece affama i cittadini in forte difficoltà. Giorgetti conosce già la risposta: non avrà il ringraziamento dei cittadini o delle imprese in difficoltà, ma avrà quello dei grandi poteri forti, delle banche che stanno accumulando tanti profitti”.

